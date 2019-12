Rama anashkalon dorëheqjen e Sakos, i kundërvihet sërish mediave

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka refuzuar të komentojë dorëheqjen e kryebashkiakes të Durrësit Valbona Sako. Rama e fokusoi tek mediat përgjigjen e pyetjes së gazetarëve për vendimin e Sakos, duke i cilësuar për të disatën herë “gjeneratorë tmerri”. E megjithatë, kreu i ekzekutivit i përjashtoi nga ky epiketim gazetarët e terrenit.

“Ajo që mendoj se është me rëndësi, është që në këto momente të jepni sa më shumë energji pozitive. Mos të merremi me këto histori anësore. Ju jeni heronj në terren, por ata që ju drejtojnë me telefon nga redaksitë dhe mbledhin në darkë lloj lloj sharlatanësh…njerëzit janë të tmerruar.









Një nga gjeneratorët e tmerrit janë ekranet e debateve pa kuptim. Janë ekrane ku jepen kronika sikur në çdo shtëpi ka rënë bomba. Ndaj është misioni juaj që të thoni; nuk ka rëndësi fare nëse ka plasur apo jo muri, por rëndësi ka që a janë prekur apo jo kolonat? Nëse nuk na ndihmoni, mos na e bëni punën të vështirë duke hedhur helm. I luajtët mendsh njerëzit. Jo ju që jeni këtu në terren, por përmes ekraneve”-tha Rama.

Etiketa: Edi Rama