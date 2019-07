Rama bën bilancin: Në 6 muaj punësuam 16 mijë persona

Ju sugjerojme

Në një komunikm me gazetarë, kryeministri Edi Rama ka bërë bilancin e ekonomisë dhe punësimit në 6 muajt e parë të vitit. Rama tha se të ardhurat kanë qënë të ulta, për shkak të frymës anti-shtet. Kreu i qeverisë theksoi se punësimi është sukses, ku në 6 muaj janë punësuar 16 mijë persona nga Zyrat e Punës. Sipas Ramës punësimi ka shënuar rritje.

“Të ardhurat kanë patur një periudhë problematike, për pasojë të frymës së anti-shtetit që u injektua në mënyrë të vazhdueshme dhe në formë shumë agresive. Kjo ka ndikuar edhe në rritjen e infromalitetit.

Punësimi ka shënuar një përparim. Është rritur punësimi 1.4% krahasuar me një vit më parë dhe 0.6% krahasuar me 6 muaj më parë. Zyrat e Punës në këtë 6-mujor kanë realizuar 16 mijë punësime. Informaliteti në punë ka shënuar rritje, pra mosregjistrimi i punonjësve.

Financat publike janë të qëndrueshme.

Tregtia me jashtë ka shënuar rritje me 12%, ndërkohë që importi është rritur me vetëm 1.2%.

Nuk do tolerojmë ata që abuzojnë me ushqimin.

Kemi rritje me 11% të vizitorëve të huaj.

Janë realizuar 40% e punimeve në Rrugën e Arbërit dhe kemi ecur mirë me rrugën Tiranë-Elbasan dhe Bypas e Fierit. Së shpejti nis puna për aksin Milot-Balldrëm.

Ka nisur studimi për tunelin e Llogarasë dhe shumë shpejt projekti. Shkodra do të marrë financim të veçantë, do të jetë një zonë me prioritet për investimet dhe projektet”, – u shpreh kryeministri Edi Rama.

