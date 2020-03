Rama: Çdo person që ka ngelur pa punë në privat nga Koronavirusi, do e paguajë shteti

Ju sugjerojme



Çdo person që ka ngelur pa punë në privat nga Koronavirusi, do e paguajë shteti. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama, i ftuar në emisionin “Opinion”.





“Për të gjitha ditët e munguara të muajit mars, që ka ngelur pa punë dhe për muajin prill nëse gjendja e emergjencës do zgjatet, do marrin lekët të plota, ashtu si më parë, vetëm se tani do e paguajë shteti. Kemi gati zgjidhjen dhe sistemin e shpejtë dhe kush pronar kompanie nuk do paguajë pagat e plota, që në këtë rast e ndihmon qeveria, do të merren masa. Në rast se kompania është e hapur dhe punonjësi nuk shkon në punë, atëherë nuk do paguhet”, – u shpreh Rama.









Sa i përket bizneseve, Rama tha se mund të aplikojnë për të marrë kredi dhe shteti do të dalë garant që kjo kredi do paguhet.

Kush do i dalloj kompanitë që kanë mundësi ta bëjnë dhe ato që nuk kanë mundësi ta bëjnë?

Është një punë aspak e vështirë që i takon kompanive dhe bankave dhe patjetër që garancia e vendosur prej 100 milionë dollarëve është më se e mjaftueshme për të përballuar nevojat.

Sa do paguhet një punonjës? Do ketë një standard për të gjithë punonjësit, apo në bazë e të ardhurve?

Çdo punonjës do të marri pagën e munguar. Do të thotë sa e ke pagën, sa ditë i ke munguar kompanisë në punë dhe do të kompensohen një për një.

Po thoni që një qytetarë që ka ndërprerë marrëdhënien e punë prek koronavirusit, nuk do të ketë asnjë humbje financiare nga rriga e tij.

Absolutisht!

Ka një numër të tjerë puntorësh që punojnë në kushtet e informalitetit?

Ata, është koha për të denoncuar pronarët nëse duan mbështetje. Në informalitet nuk kompenson asnjë shtet në botë. Kështu që ata që marrin rrogë në të zezë të denoncojnë pronarët nëse duan që ne tu kompensojmë rrogën që u mungon.

Si bëhet kjo?

Të denoncojnë pronarin që unë punoj në këtë kompani deri tani jam paguar në të zezë, tani duke qënë se nuk shkoj në punë pronari nuk më paguan. Ne jemi gati, kemi ngritur edhe skemën dhe se si do të bëjmë investigimin e shpejtë dhe do të detyrojmë pronarin ti regjistyroi dhe të ketë akses në grancinë sovrane. Ata nuk kanë çfarë dokumenti të japin. Mjafton të denoncojnë ne nga nesër që hyn në fuqi akti-normativ kemi gati për ditën kur fillon puna kemi gati edhe gjithë kanalin e denoncimit. Dhe u bëj thirrje që të mos rrjinë si skllkevër por të denoncoj atë që i mbajnë skllevër.

