Rama darkë me drejtuesit e PS, te vila nr. 31 në bllok (FOTO)

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur në një darkë deputetët dhe drejtuesit socialistë të qarqeve. Takimi po zhvillohet në vilën 31 në zonën e bllokut (e njohur ndryshe si vila e diktatorit Enver Hoxha). MAPO sjell pamje nga momenti kur mbërrijnë ministrat dhe deputetët e PS, të cilët do kryesojnë shtabet e fushatës elektorale të 30 qershorit në qarqet respektive.

Të parët që mbërritën në Vilën 31, ishin kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi dhe ministrat Blendi Klosi e Ogerta Manastriliu. Më pas në këtë takim kanë mbërritur edhe Bashkim Fino, Elisa Spiropali, Mirela Kumbaro, Fatmir Xhafaj, Niko Peleshi e Etilda Gjonaj etj.

Mësohet se në qendër të diskutimit janë zgjedhjet vendore të 30 qershorit kur kanw mbetur vetëm 4 ditë nga hapja zyrtarisht e fushatës elektorale nga socialistët.

Po ashtu në mbledhjen e organizuar nga kryeministri Rama do diskutohet situata politike në vend, pas vendimit të opozitës për të bojkotuar zgjedhjet vendore. Gjithashtu pritet të ketë dhe një darkë informale ku pritet të diskutojë me socialistët edhe për marrëdhënien me opozitën.

LEXO EDHE:

Etiketa: celja e fushates