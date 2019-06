Rama do flasë pas përgjimeve, ja ku do jetë nesër

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama nuk ka folur pas bombës që lëshoi “Bild” me publikimin e përgjimeve të kapo-bandës Astrit Avdylaj me zyrtarë të PS në Durrës, ku flitej për blerje votash në zgjedhjet e 2017. Një reagim i tij pritet me interes të madh, ndërsa pas skandalit PD-ja ka ripërsëritur kerkesen per doreheqjen e Kryeministrit.

Gjate ditës së sotme, pasi dolën pergjimet ne emër të PS ka folur vetem Ulsi Manjani i cili kerkoi te gjenden pergjegjësit që nxoren sekretin hetimor. Rama ishte në mesditë në Floq të Korces ku vizitoi banorët e prekur nga termeti. Ne facebook ai publikoi foto nga takimi me keta banorë.

Ndërsa nesër Rama pritet të flasë publikisht për këtë çështje. Nuk kemi ende një axhende zyrtare të Ramës per diten e neserme, por kemi një njoftim të gazetarit Sokol Balla i cili njofton se nesër në darke Kryeministri Edi Rama do jete ne studion e tij në Tv Vizion+