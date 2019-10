Rama: Votojmë Reformën Zgjedhore, me ata që do binden. S’ka dorëheqje

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama foli për mediat sot paradite pas përfundimit të mbledhjes së Kryesisë së PS-së. Ai tha se e ka në plan të vazhdojë me agjendën e tij, duke mos pranuar të japë dorëheqjen, ashtu siç bëri Zoran Zaev në Maqedoninë e Veriut, pas dështimit për të hapur negociatat.

Po kështu Rama tha se “Reforma Zgjedhore do të votohet deri në fund të këtij viti (dhjetor) mbi bazën e rekomandime të OSBE/ODIHR. I pyetur nga gazetarët nëse do të marrë për bazë platformën e Opozitës së Bashkuar për këtë reform, Rama tha: “E kanë karrigen bosh në komisionin e reformës”.









Sipas tij, reforma votohet nga ajo opozitë që është brenda parlamentit.

Deklarata e Ramës për mediat, nga selia e PS:

Rama: Siç e dini ne jemi në një proces zgjedhor brenda partisë dhe ecurinë e procesit të dakordësuar mbi propozimin e grave anëtare të kryesisë së partisë, deputeteve dhe ministreve, që të nisim procesin e përfshirjes sa më shumë të grave dhe vajzave në organizatën socialiste.

Kemi diskutuar për temën e ditës, mos-hapjen e negociatave… Kjo nuk ndryshon asgjë në trajektoren strategjike të vendit, të PS dhe Qeverisë sonë. Në ditët në vijim do të kem komunikime me Presidentin e Francës dhe një sërë drejtuesish të tjerë të vendeve anëtareve për të kuptuar ecurinë e mëtejshme të procesit. Në aspektin praktik ne jemi të qartë se duhet të vazhdojmë çdo ditën punë pasi edhe nëse do kishim marrë një PO detyrat janë po ato. Do ecim përpara me reformën zgjedhore dhe brenda vitit do të miratojmë në parlament rekoamdnimet e OSBE/ODIHR. Të presim plorësimin e Gjykatës Kushtuese (që nuk është në dorën tonë) dhe me gjithë pikat e tjera të Buntestagut gjerman që janë të rëndësishme për ne.

A do të jepni dorëhqejen siç bëri Zaev? Ua kërkoi edhe Basha sot dorëheqjen?

Rama: Çfarë duhet të them unë në këtë rast. Këtu s’ka asnjë të re, ata (opozita) kanë punuar shumë fort për të dështuar procesin sepse ne kemi kapërcyer pengesat e ngritura në 6 muajt e parë të vitit duke marrë mbështetjen e kancelares Merkel. Ne nuk morëm çfarë meritonim për shkak të përplasjebe në BE dhe jo për shkakun tonë.

Në këtë pikë nuk besoj se ne këtu dhe ata në Maqedoninë e Veriut kemi çfarë të bëjmë më shumë. Dielli ka dalë përsëri dhe dita ka filluar përsëri dhe rruga jonë vazhdon pa ekuivok.

Po për reformën zgjedhore, a do ta bëni atë me opozitën?

Rama: Reforma Zgjedhore…ne do ta bëjmë me të gjithë ata që duan të marrin pjesë në proces dhe do ta votojmë në parlament, dhe në parlament në dijeninë time ka një opozitë që është e përfshirë në komision, ku ka një karrige është bosh për miqtë tanë të opozitës jashtëparlamentare. Ne nuk do presim dhe brenda këtij viti do ta miratojmë reformën.

A i keni votat për ta miratuar. A do ta bindi opozitën Brenda parlamentit?

Rama: Ne do ta votojmë reformën zgjedhore me ata që do binden.

