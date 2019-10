Rama: Do vijojmë rrugën, do plotësojmë kushtet gjermane

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama në komunikimin e parë publik pas vendimit për moshapjen e negociatave, është shprehur se ajo cka ndodhi nuk është përgjegjësi e qeverisë, dhe nuk ka të bëjë me punën e saj, por rrjedhojë e zhvillimeve të brendshme në BE. Rama tha se kjo u bë e qartë edhe nga drejtuesit e Komsionit Europian dhe nga drejtues të tjerë shtetesh.

Rama u shpreh se Franca e ndaloi procesin për shkak të projekteve që ka për të ndryshuar BE-në dhe mënyrën e saj të zgjerimit.









Kryeministri tha se vendimi i mbremshëm ishte thjesht një mosmarrje vendimi pikërisht mbrëmë, dhe asgjë më shumë, duke lënë të kuptohet se nuk kemi të bëjmë me refuzim të plotë.

Edi Rama tha se puna për plotësimin e kushteve të integrimit, e kërkesave gjermane, do të vijojë. Ato do të realizohen pikë për pikë, u shpreh Rama, duke shtuar se këtë do ta bëjë për vendin dhe për shqiptarët.

Kryeministri deklaroi se si rrallë herë, nuk ka asgjë të shkruar, nuk ka një tekst për vendimin e moshapjes së negociatave.

Rama tha se rruga do vijojë, pasi nuk ka alternativë tjetër përvec Shqipërisë europiane.

