Rama: Durrësi do e kujtojë Dakon me respekt e admirim

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama pasditen e sotme ndodhet në Durrës për të mbyllur fushatën në këtë bashki të madhe, ku kësaj radhe kandidon Valbona Sako.

Por Rama e bazoi fjalimin e vet tek Vangjush Dako e cili e mbyll mandatin e 3-të në hijen e skandalit të përgjimeve. Ai është kapur nga prokuroria duke folur në telefon me te dyshuar e te arrestuar nga banda e Shijakut, për tjetërsimin e votës në zgjedhjet e 2017-ës.

Kur dolën përgjimet, Rama tha në studio televizive se Dako është njeri i lirë dhe drejtësia duhet të vendos nëse është apo jo fajtor.

Por sot, Rama u shpreh pak me ndryshe, dhe ishte ne mbrojtje te tij. Ai tha se Dako i ka marrë vetë votat dhe njerëzit do e kujtojnë atë me admirim si kryetar bashkie.

Rama në Durrrës:

“Kush shton baltën mbi Vangjushin dhe bashkinë e Durrësit nuk do që të kujtojë se Vangjushi ka fituar kur në pushtet ishte Sali Berisha me gjithë mekanizmat e veta dhe me të gjitha format e mbrapështa. Ata (PD) nga të akuzuar janë kthyer në akuzues!

A ka njeri normal që arsyeton që e njeh, sadopak politikën që mund të mendojë se njeriu dhe partia këtu në Durrës, që mundën Saliun me skuadrën e vet me të ndjerin Sokol Olldaashi, me Topallin dhe të tjerë kur ata ishin në pushtet, u dashka të blejë vota për të mund Lulin, Gridën e Salianjin. E thënë ndryshe, të kesh mund Olldashin (figurë e spikatur) dhe të akuzohesh se ke blerë vota për të mund Oerd Bylykbashin.

Ajo që mbetet në gjithë rrugëtim tonë, përballë lumit të baltës janë puna dhe veprat dhe pa asnjë dyshim qytetarët do ta kujtojnë gjithmonë me respekt e admirim peridhunën kur kryetar ishte Dako”, u shpreh Rama në miting.

/Mapo.al

Kandidtja e Durrësit, Valbona Sako

*kandidati i Shijakut, Elton Arbana

*kandidati i Krujës, Artur Bushi