Rama: Dy kategoritë që lejohen të lëvizin me kushte në fundjavë

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kryeministri Edi Rama lidhur me shtetrrethimin më të madh që sapo ka filluar tashmë prej fillimit të situatës me COVID-19 ka përmendur edhe një herë 2 kategoritë që do lejohen të lëvizin me kushte.





Nga e premtja ora 17:30 deri të hënën 05:00 do të jetë shtetrrethim teksa Rama thotë se të drejtë të dalin kanë vetëm pensionistët deri në orën 11:00 si dhe ata që kanë autorizim për fundjavën për punë.





Madje këta të fundit do të bëjnë vetëm itinerarin shtëpi- punë- shtëpi pa asnjë ndalesë..





Statusi i plotë i Ramës:

🔴 NESËR NË QENDRAT URBANE DO TË DALIN NË KËMBË VETËM PENSIONISTËT DERI NË ORËN 11.00😊

🔴 ME AUTOMJET DO TË LËVIZIN SHTËPI-PUNË-SHTËPI ME ASNJË NDALESË RRUGËS, TË GJITHË ATA QË KANË AUTORIZIM PËR TË PUNUAR GJATË FUNDJAVËS

🔴 TË GJITHË TË TJERËT, NË SHTËPI DHE TË GJITHA DYQANET MBYLLUR DERI TË HËNËN NË ORËN 05.00

Etiketa: levizje