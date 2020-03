Rama e akuzoi se po mbron krimin, Meta: Me një zonjë të nderuar si gruaja e Bilalit…

Ju sugjerojme



Presidenti Ilir Meta i është përgjigjur akuzave të kryeministrit Edi Rama që kreu i qeverisë ka bërë sot në Kuvend. Në konferencën e përbashkët për mediat me presidentin e Bullgarisë, Rumen Radev, Meta iu përgjigj interesit të medias lidhur me deklaratat e kryeministrit Rama.

Me ironi kreu i shtetit u shpreh se nuk do të merret me deklaratat e “gruas së Bilalit”, siç i referohet ai kryeministrit.









“Nuk do dëshiroja të shprehesha për çështje të brendshme, aq më tepër të merresha me një zonjë të nderuar si gruaja e Bilalit, që e njohin gjithë shqiptarët. Ajo që është e rëndësishme është se presidenti i Bullgarisë është këtu, na mbështet për negociatat. Kushtet ndaj vendit tonë kanë ardhur duke u shtuar, dhe që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit dhe me luftën kundër fenomeneve të tilla, për të cilat raportet botërore tregojnë kush e ka përgjegjësinë. Shpresojmë të ecim megjithatë drejt një mundësi pozitive”– u shpreh Meta.

