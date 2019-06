Rama e hodhi në gjyq, reagon gazetari i BILD, Peter Tiede

Peter Tiede, gazetari që tronditi politikën shqiptare me publikimin e 32 përgjimeve audio ku provohej manipulimi i zgjedhjeve në Dibër dhe Durrës, ka reaguar pasi kryeministri Edi Rama njoftoi në Twitter se ka nisur procesi gjyqësor kundër gazetarit të BILD.

Tiede ka replikuar te postimi i kryeministrit duke e pyetur atë se cila është akuza për të cilën e ka hedhur në gjyq. “Për çfarë më akuzoni mua? Për publikimin e audio-përgjimeve të vërteta?“, shkruan Peter Tiede.

And what do you accuse me? The publication of real audio tapes? @bild

— Peter Tiede (@PeterTiede) June 25, 2019