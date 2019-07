Rama e përdori, reagon Bulku: Jam me kolegët, të ruajmë historinë

Ju sugjerojme

Aktorja e njohur e skenës dhe teatrit u bë papritur sot objekt i debatit për shembjen e teatrin, kur Kryeministri Edi Rama përdori një citim të saj (të para një viti) për ta kundërvënë me artistët që protestojnë.

Në një reagim në Instagram, Raimonda Bulku thotë se mbështet kolegët edhe pse aktualisht nuk ndodhet në Shqipëri. “Unë jam për një teatër të ri, dhe i qendroj deklaratave të mia, por jo në dhunim të ligjeve, kolegeve, miqve e shokeve të mi. Duhet respektuar tradita dhe historia”, shkruan Bulku.

Më poshtë statusi i plotë i aktores Raimonda Bulku:

Une jam per nje teater te ri, dhe i qendroj deklaratave te mia, por jo ne dhunim te ligjeve, kolegeve, miqve e shokeve te mi!

Respekto traditen!

Ruaje historine!

Nderto teater te ri, jo duke shkulur te vjetrin! Jam larg dhe me vjen keq qe mungoj te jem mes kolegesh ne teater …!!!! Ne krahet e mi mbaj mbesen time qe me mrekullon dhe deshiroj qe te behet aktore teatri….!!!

