Rama e pranon se maskat janë të skaduara: Nuk janë të rrezikshme

Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për akuzat e ardhura nga opozita, se qeveria ka shpërndarë maska të skaduara. Kreu i qeverisë ka bërë me dije maskat kanë ardhur nga Kanadaja për një OFJ shqiptare, që nuk i mori në dorëzim pasi nuk pagoi detyrimet tatimore, dhe vuri theksin se nuk janë të rrezikshme, përkundrazi janë shumë herë më mirë se përdorimi i një shamie apo garze në rast se kollitesh apo teshtin.

Këto maska u shpërndahen personelit mjekësor që nuk janë në vijën e parë të frontit të luftës kundër koronavirusit, sqaroi Rama.









“Këto janë maskat për personelin mjekësor, që nuk janë të përfshirë drejtpërdrejtë në frontin e parë të luftës kundër koronavirusit. Janë maska që kanë ardhur në Shqipëri si dhuratë nga një fondacion nga Kanadaja, janë ndaluar në doganën e Durrësit për shkak se siç dihet në Shqipëri ka pasur një regjim doganor edhe për materialet apo dhuratat me natyrë humanitare. Ishin të destinuara për një shoqatë bamirësie e cila, mbas thirrjeve të përsëritura nuk u paraqit të paguante detyrimet e shtetit dhe të tërhiqte këto pako që janë prodhim amerikan.

Dhe nëse këto maska do të ishin të rrezikshme dhe nëse skadenca e tyre do të implikonte përveç uljes së eficencës në sallat kirurgjikale ku operohen njerëz, këto maska nuk dilnin dot nga kufijtë e Kanadasë dhe nuk përshkonin oqeanin për të ardhur në Shqipëri. Janë maska që përdoren gjerësit pas datës së skadencës, jashtë sallave kirurgjikale. Që do të thotë jo sepse në salla janë të rreezikshme, por se nuk kanë të gjithë efektshmërinë tyre dhe janë maska që zëvendësojnë disa herë më mirë facoletën apo garzat që vendosen përpara fytyrës për vetëmbrojtjen në kontaktin gjatë një gjendje të caktuar gripale.

Të thuash që janë të rrezikshme, do të thotë që të duash të përhapësh panik apo të harrosh se nuk është koha për të luftuar me qeverinë. Unë e përsëris që kjo e maskave është njësoj se ajo e karantinës për të cilën sot bashkë me maskat u pretendua se ishte prova flagrante e kapjes mat të qeverisë”, tha Rama.

