Rama e prezaton sot – Çfarë është platforma anti-KÇK?

Ju sugjerojme

Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se këtë të hënë do të paraqesë platformën kundër atyre që ai i ka quajtur si pjesëtarët e grupit kriminal KÇK (Kap Çfarë të Kapësh). Kur pritet të ngrihen të bëhen funksionale disa nga institucionet kyçe, si SPAK, BKH apo edhe Gjykata Kushtetuese, kryeministri tha se kjo paketë do të jetë një mekanizëm i ri shtesë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai thekson se kjo nismë e re ligjore është bërë me ndihmën e partnerëve ndërkombëtarë, të njëjtët, sipas tij, që asistuan në bërjen e Reformës në Drejtësi dhe që kohët e fundit janë vënë në qendër të kritikave nga disa aktorë brenda vendit, që sipas Kryeministrit janë të çmendur.









“Nesër prezantojmë Paketën Speciale Anti-KÇK. Një mekanizëm i ri me fuqi speciale kundër krimit e korrupsionit. Falë ndihmës së ekspertëve të huaj të klasit të parë në luftën kundër terrorizmit, mafias dhe krimit të organizuar, ky mekanizëm do shkatërrojë themelin e foleve të krimit. Sot, kur partnerët strategjikë të Shqipërisë dhe ambasadat e tyre janë vënë në shënjestrën e politikës mjerane të të çmendurve nga frika e drejtësisë, Paketa Speciale Anti-KÇK do të provojë përsëri se sa të paçmueshëm janë këta partnerë në luftën e Shqipërisë për progres dhe drejtësi. Pa mbështetjen e SHBA/BE dhe ndihmën e përfaqësuesve të tyre në Shqipëri, s’do kishte nisur dot kurrë pastrimi i llumit të madh të (pa)drejtësisë e s’do të ishte hapur dot kurrë perspektiva e barazisë së vërtetë para ligjit! Edhe Paketa Speciale AntiKÇK s’do të bëhej dot pa ndihmën e tyre”, shkroi dje Rama në “Facebook”.

Kjo lëvizje e kreut të qeverisë vjen gati një muaj e gjysmë pasi nga foltorja e Kuvendit, ai foli për herë të parë për një kategori njerëzish, kryesisht në sistemin e drejtësisë, të cilët, sipas tij, e dinë se nuk do ta kalojnë vetingun dhe po mundohen që të përfitojnë sa më shumë nga kjo situatë e krijuar.

“Ka ardhur koha të reagojmë me forcë ndaj prokurorëve dhe gjykatësve që s’kanë kaluar vetingun, që e dinë që s’do kalojnë vetingun dhe kanë krijuar edhe një shprehje. E keni dëgjuar ju? ‘KÇK, kap ça të kapësh’. Këtë grupin, ky Parlament duhet ta shpallë grup në kërkim, jo në mënyrë metaforike. Duhet ta shpallim në kërkim me çdo mënyrë. Duke ushtruar pushtetin e sovranit këtu, është e kotë të bëjmë predikime”, deklaronte Rama.

Etiketa: Edi Rama