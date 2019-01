Rama e quan ‘halabak’ drejtorin, qytetari: Nuk zgjidhen punët me platforma

Kryeministri Edi Rama ka kërkuar sërish sot ndihmën e gjithë qytetarëve, që teksa tentojnë të zgjidhin hallin e tyre, përmes denoncimeve të padrejtësive në portalin “Shqipëriaqëduam.al”, të ndihmojnë edhe qeverinë për hallin e saj të madh.

Në fjalën e sotme gjatë bashkëbisedimit me qytetarë, Rama ka përmendur rastin më të freskët, atë të drejtorit të Hipotekës së Durrësit, që u denoncuar mbrëmë nga një qytetar në ‘Fiks Fare’.

“U kërkoj të gjithë atyre që kanë hall, e që duan të zgjidhin hallin e tyre, të na ndihmojnë edhe ne të trajtojmë hallin tonë të madh me njerëz të padenjë që nuk na mungojnë, siç ishte edhe rasti i djeshëm i denoncuar nga ‘Fiks Fare’, i një drejtori që meriton vetëm një përcaktim, një halabak. Për të cilin është marrë masa e shkarkimit”- tha Rama.

Ndërkohë një nga qytetarët e pranishëm në Sallën e Hartave në kryeministri tha se ka gjetur zgjidhje për problemin e tij përmes platformës së bashkëqeverisjes, por qytetari iu drejtua kryeministrit duke thënë se nuk është platforma zgjidhja për çdo qytetar.

“Paraqita 7 pasaporta, s’më zgjidhi njeri punë me dokumentet. U paraqita në platformë dhe në këto kushte sot platforma më dha zgjidhje. S’e them për reklamë, as për propagandë, mua m’u gjet zgjidhja. Por kjo nuk është zgjidhja, që çdo qytetar të shkojë në platformë. Por administrata duhet të punojë dhe të japë zgjidhje, sepse jo gjithnjë administrata punon”.

“Ishte rrëfimi i një kalvari të tmerrshëm, por unë besoj se platforma është rrugëzgjidhja. Burokracia s’është në nivele normale, edhe kur është normale ka avazet e tyre. Edhe në faqen e presidentit të Francës ka një kuti për t’u ankuar publiku me një arsye se s’ka burokraci perfekte. S’duhet shumë , vetëm atë që keni bërë ju. 3 minuta dhe problemi shkon drejt e tek ministri“.