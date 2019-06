Rama fyen, qorrat shtohen

Ju sugjerojme

Qorra, të verbër, budallenj, u thotë Edi Rama njerëzve që po protestojnë, mbështetësve të opozitës dhe qytetarëve që besojnë tek kauza e saj, e janë ngritur kundër qeverisë. Në qoftë kështu, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, ishte mbrëme plot me qorra, të verbër e budallenj.

Opozita ka organizuar shumë marshime të tilla kohët e fundit, por kjo e 21 qershorit, ishte nga më të veçantat. Nga pjesëmarrja, nga masiviteti, nga cilësia dhe mesazhi që përcolli. Gjeje aty njerëz të të gjithë kategorive. Të rinj, gra, fëmijë, burra, sigurisht dhe anëtarë të opozitës.

Kishte mbi të gjitha një lloj vendosmërie, dhe turma e mbledhur ishte derdhur edhe xhepave të bulevardit, kaq shumë njerëz kishte. Pas një proteste të tillë, çdokush pret që kryeministri të dëgjojë zërin e tyre, ta lexojë këtë ngjarje si duhet. Po vetëm pak orë më vonë, Rama është shfaqur sërish me të njëjtat fyerje e përçmime.

Qorra, të verbër e budallenj.

Tonet e tij janë agresive, hapësira mediatike e pafund. Po këtu ka diçka që nuk shkon. Sa më shumë hakërrehet dhe kërcënon Rama, fyen e shan, aq më shumë shtohen qorrat. Ata jo vetëm nuk po binden nga retorika dhe kanosjet e kryeministrit, por po shumohen.

Jo se nuk e dinin, po pas publikimit të përgjimeve ku doli gjithë banaliteti kriminal i shitblerjes dhe manipulimit të votës, çdokush është i sekëlldisur, i skandalizuar. Edhe nëse nuk merr rrugët drejt bulevardit, në privatësinë, në jetën e tij nuk ndihet mirë.

Ka diçka që nuk shkon në reagimin e Ramës. Nga ana strategjike nuk po jep efekt, derisa përmasat e zemërimit dhe qëndresës nuk po ulen.

Nëse ai do të përpiqej të shpëtonte çfarë mund të shpëtohej, duhej ta kishte nisur me pranimin e asaj çfarë ka ndodhur, më e pakta. Dhe më tej, distancimin prej masakrës elektorale, nëse vetë është dorejashtë e do ti përsëriste siç thotë sërish ato biseda e telefonata.

Mohimi total dhe kthimi në sulm ndaj kundërshtarit, paraqitja e vetes si viktimë komploti, është thjesht e pazgjuar. Vetëm nëse njerezit do të ishin vërtetë budallenj e të verbër, kjo do të kishte efekt. Po njerëzit nuk janë të tillë. Rama vetë e pohon këtë.

Pra llogaritë nuk dalin. Ose Rama është i painformuar, rron në atë flluskën ku i shkon vetëm informacioni i servilëve, dhe nuk e ka marrë vesh çfarë ndodhi mbrëmë në Bulevard, ose pastaj e di fort mirë, por reagon me qëllim për të mbajtur ndezur zemëratën, konfliktin.

Duke mbajtur të gjallë sherrin politik duke e çuar retorikën në skaj, ai ndoshta shpreson se skandali i madh i votës, të duket si pjesë e hasmërisë politike PD-PS, dhe jo siç është një krim elektoral për të cilin duhet të mbajë përgjegjësi e për të cilin drejtësia duhet të bëjë se sbën diçka.

Por shtimi i radhëve të atyre përtej rrethimit të tij gardisto policor, po tregon se propaganda nuk po jep efektet që ai shpreson, përkundrazi.

