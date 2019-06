Rama: Haxhi Qamili është rishfaqur në zyrën e Presidentit

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka lëshuar sërish akuza për opozitën gjatë mitingut sot në Gramsh. Ai nuk ka kursyer as Presidentin Meta të cilin e ka ironizuar, duke e krahasuar me Haxhi Qamilin.

“Nuk ishte parë ndonjëherë që paralelisht të zhvillohej fushata më e ulët, më e pabesë nga përfaqësuesit e popullit, vend më vend, për ta bërë Shqipërinë leckë. Nuk ishte parë ndonjëherë që përgjimet të mos hetoheshin, por që të dilnin në Gjermani për ta paraqitur te shqiptarët si zbulim gjerman. Ishte një çorbë e politikës shqiptare.

Nuk ishte parë asnjëherë që opozita dhe presidenti të zhvillonin dy aktivitete paralele dhune, e para me zjarr, i dyti me dekrete. Dhunë në rrugë, dhunë nga institucioni më i lartë i shtetit. E gjitha kjo për të krijuar idenë se ky vend nuk meriton të çelë negociatat.

Haxhi Qamili është rishfaqur në zyrën e Presidentit të Republikës me kostum dhe bën edhe shqiponjën. Është shpirti i rrëmujës dhe shpirti i kundërshtisë palidhje edhe me vetë Perëndimin që ka “pushtuar” Ilir Metën. Fallxhorja (Monika Kryemadhi) të bëjë ndonjë magji për të shpëtuar Ilir Metën”, u shpreh Rama me ironi.

