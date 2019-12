Rama humor me banorin në Laç: Nga gëzimi që ke shpëtuar, luan natën

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama vizitoi mëngjesin e sotëm në Fushë-Mamurras familjet e prekura nga tërmeti katastrofik i 26 nëntorit. Ai theksoi se askush nuk ketë mundësi të abuzojë, pasi do t’u ndërtohet shtëpia vetëm atyre që janë regjistruar menjëherë pas tërmetit.

E megjithatë, Rama nuk i kurseu as kësaj radhe batutat. Teksa një burrë në moshë po i shpjegonte vështirësinë e të qenurit në një çadër së bashku me familjen e djalit, Rama bën humor me këtë të fundit , duke i thënë: Tërmet jashtë, tërmet brenda. Nga gëzimi që ke shpëtu, luan gjithë natën…









Pjesë nga bashkëbisedimi

Rama: Po nuk e keni sistemu çadrën?

Kryefamiljari: Andej çuni, këndej nana me babën…se jemi dy familje. I kemi vendos dyshekët për të ndarë çadrën.

Rama: Mure për t’u ndarë një çadër…Hej Zot!

Kryefamiljari: Luan natën ky (djali)

Djali: Prej hallit…

Rama: Ca halli mo?! Hej Zot! Dil në fushë!

Djali: Sa u fejova, ra tërmeti.

Rama: Tërmet jashtë, termet brenda. Nga gëzimi që ke shpëtu, luan gjithë natën…

Etiketa: Edi Rama