“Rama ik, Rama ik”: Ok, rri!

Studentët nisën një tërmet që askush nuk e priste të zhvillohej aq papritur dhe aq ethshëm. Pas kësaj, Shqiptarët pritën se kur do të vinte fundi i qeverisjes së selisë mavi; Situatë që nisi edhe periudhën zbavitëse të memeve. Personazhet e thumbuar ishin natyrshëm kabineti dhe kryetari i saj Rama.





Batutat, huazimet, përshtatjet e kryetarit, ishin kudo, së bashku me emrat e tjerë prej hokatërësh. Më pas doli thirrja e Ramës “Kur do takohemi?”, kërkesa e tij, e realizuar në kabinën e dushit, u bë lajm-tmotivi i ditës. Artsitë e qytetërë të shumtë përvetësuan ethshëm batutën që kryetari lançonte “non stop” në të gjitha rrjetet e tij personale, por jo vetëm.









Konica thotë për Shqiptarët: “duke parë dhe duke dëgjuar, bota mësojnë mend dhe ndërtohen. Ne Shqiptarët, s’marrim dot mësime; malet të tunden dhe të rrëkëllehen, ne nuk këmbejmë mënyrën tonë. Mbani mirë këtë që po ju them: në njëqind vjet, në vafshim si po vemi, do të jemi aq poshtë sa edhe sot” .

Konica na kujton midis të tjerave se kokëfortësia na mori në qafë, por edhe harresa. Ne harrojmë shpejt, ndaj ia vlen që këto vite të ngarkuara me kaq shumë absurd njerëzoro – politikues, të risillet në vëmëndje. Ja çfarë kemi kaluar, me apo pa dashje. Shqipëria, vendi i shqiponjave që s’ka asnjë kokërr shqiponje, po mpreh shpatëën e historisë të cilën e bënë si tu tekej, pavarësisht çka realisht ndodhi.

Pra, më shumë manifestime, meme, studio televizive, përjetuam edhe epokën “Rama-Nikolla”. Por jo… edhe pse studentët për pak bën atë që shumëkush priste me ankth, situata nisi të venitet, derisa heshtja dhe rutina momentale kaploi shumëçka. Gjallëria u kthye për të pritur edhe më të fort thagmën e rradhës. Shkatërrimi i shtëpive për zmadhimin e unazës qe në vëlim e sipër.

Banorët e Unazës së Re të irrituar më shumë se kurrë, nuk mungonin në protestat e tyre sistematikes. Teatri gjithashtu po lotonte për të mos u shembur. Protestat kapluan vendin me sloganin tashmë të njohur “ Rama ik”. Por Rama ngulte këmbë se do të ikte vetëm kur të donte, jo kur populli të vërshonte në rrugë duke protestuar. Slogani “Rama ik “ vijoi të që fort i dashur për shqiptarët, madje edhe kur bëhen ndeshje apo grumbullime kënqësie, patjetër që dikush do e shpërfaqë pankartën tej të preferuar “Rama ik” .

Por Rama nuk do të ikë, por të rrijë dhe vetëm të rrijë. U largua duke u ndërruar i gjithë kabineti pas tubimeve, por vetëm ai jo. Fytyra të reja të cilat ende vijojnë të jenë të tilla, nuk mundën dot të nxirnin nga moda thirrjen patetitke, “Rama ik” . Befas një tjetër klithje ulëriti edhe më fort. Tërmeti. Rama vijoi të mos e dëgjonte katastrofën natyrore duke e trajtuar si qokë “bisedash në shtëpi”.

Teatri Kombëtar gjithashtu ishte dhe vijon të jetë toka e nxehtë e klithjes së “Rama ik-ut”, ku thirja kaloi deri tek Europa Nostra, duke kujtuar se atë kryeministër që shemb historinë, e merr historia me vete; Por të gjitha tërmetet e mundshme të ndodhin, Rama vijon të mos dëgjojë. Së fundi, po Ramës i takoi të prek edhe hallin aktual të koronavirusit.

E shohim të përpëlitet te kjo sfidë që po ia heq rehatinë kryeministrore. “Kjo kohë e mallkuar nuk ka asnjë lidhje me kohën e programimit të të ardhurave. E le më pastaj, me kohën e kacafytjes politike të kohës së paqes me lloj platformash opozitare që e kthejnë detin në kos. Të ardhurat në buxhetin e shtetit do të bien shumë, po muajn tjetër? Po muajin pasardhës?”. Kjo deklarata e fundit që kreu i shtetit sapo publikoj pasi lau e leu duart me të gjithë shqiptarët. “Rama ik, rama ik.. ok, rri Rama rri!”.

