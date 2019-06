Rama ironizon letrën e Metës: Inshallah ka humbur rrugës

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka ironizuar letrën e Presidentit Ilir Meta drejtuar OSBE-së, ku shpjegohet se zgjedhjet në 30 qershorit nuk mund të zhvillohen pa një dekret presidencial. Në reagimin e tij në Tuitter, Rama thotë se “inshallah letra ka humbur rrugës, se do kujtojnë sikur e ka shkruar një humorist”.

“Kjo letra e Ilir Metës për Presidentin e OSBE inshallah ka humbur rrugës e s’ka arritur në destinacion, se do kujtojnë bota se është shkruar nga ndonjë humorist që ka dashur të tallet me Presidentin e Republikës, duke e nxjerrë si një të lajthitur që bërtet pa ditur çfarë flet!”, – shkruan Rama.

Më herët, Ilir Meta ka njoftuar drejtuesit e lartë të OSBE/ODHIR lidhur me dekretin e tij për anulimin e datës zgjedhore të 30 qershorit.

Në letrën dërguar ndërkombëtarëve, Presidenti Meta bën me dije se nëse zgjedhjet do të mbahen në kundërshtim me dekretin, do të jenë nul dhe të pavlefshme.

“Sipas legjislacionit në fuqi, dekreti me nr 1199 i datës 10.06.2019 është në fuqi dhe është i publikuar në fletoren zyrtare të republikës së Shqipërisë më datën 11 qershor

Për këtë dekreti është ligjor dhe duhet të implementohet nga të gjithë institucionet përfshirë dhe administratën e procesit zgjedhor në Shqipëri, përfshi dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për këtë arsye procesi zgjedhor që mund të mbahet në dhunim të dekretit të presidentit do të jetë nul dhe i pavlefshëm.

Për këtë arsye procesi zgjedhor që mund të mbahet në dhunim të dekretit të presidentit do të jetë nul dhe i pavlefshëm dhe përpjekjet e kryeministrit të Shqipërisë për të injoruar dhe bllokuar implementimin e dekretit të presidentit të republikës janë totalisht të paligjshme dhe do të dëmtojnë krizën në Shqipëri”, është shprehur Meta.

Etiketa: Letra e metes reagon rama