Rama: Jam i gatshëm të ulem me Lulzim Bashën, por kam 1 kusht

Kryeministri Edi Rama është shprehur i gatshëm për bisedime me Lulzim Bashën, por kushti i tij është që të mos shtyhen zgjedhjet vendore në 30 qershor. Rama paralajmëroi se kush tenton të bllokojë zgjedhjet do dënohet ashpër.

“Jam i gatshëm të ulem me Lulzim Bashën dhe ti ofroj gjithçka që Kushtetuta parashikon, por kushte nuk ka. Marrëveshja e 2017-së me PD-në nuk funksionoi sepse “ujku qimen e ndërron, por zakonin nuk e harron”. Ujku është Saliu, ndërsa qimja është Lulzim Basha. Zgjedhjet në 30 qershor do të bëhen dhe ky është kushti im. Zgjedhjet nuk ka asnjë mundësi të shtyhen dhe asnjë shans që të mos zhvillohen. Kush i afrohet një qendre votimi, djeg veten, jo zgjedhjet në 30 qershor, dënohet ashpër nga Kodi Penal dhe dënohet përjetësisht që të mos hyjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës“, – theksoi Rama në takimin me kandidatët e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 30 qershorit.

Etiketa: rama gati per bisedime me bashen