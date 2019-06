Rama: Jam tre lëvizje para! Vetëm ndonjë budalla s’e ka marrë vesh

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama deklaroi gjatë një takimi elektoral në bashkinë e Vorës se data e re e zgjedhjeve që u dekretua nga Presidenti doli pasi opozita nuk arriti të ndalojë dhe bllokojë dot 30 Qershorin.

Por me dekretin e Presidentit, Rama tregoi se ka një lajm të mirë dhe ky është fakti se ditën e votimeve të Dielën, sipas tij nuk ka për të patur trazira.

Rama në Vorë:

Zgjedhjet do bëhen me 30 Qershor. Unë kur e parashikova te filxhani imagjinar 21-shin ishte akoma situata e tensionuar shumë për njerëzit se unë e kam dit si shkon kjo punë. E kam thënë se jam tre lëvizje para, se, e para jam i gjatë dhe i shoh nga lart, e dyta këta janë, se normalisht të jesh tre lëvizje para duhet të jesh shumë i zgjuar, që unë nuk jam, ose duhet t’i kesh kundërshtarët shumë të lodhur, por sot mund t’ju them që data e re doli sepse nuk u ndalua dot, nuk u bllokua dot dhe nuk u vra dot 30 Qershori. Ata e kuptuan shumë mirë që 30 Qershorin e humbën, që në 30 Qershor nuk bëjnë dot asgjë nga ato që kanë menduar që kanë imagjinuar dhe që kanë treguar gjithë kohës, do dalim këndej, do vriten këtu, do plagosen andej, 97-a.

E kuptuan që kjo lojë mbaroi, kështu që lajmi i mirë i kësaj datës së re është vetëm një, që në 30 Qershor votimet do të jenë qetësi, s’ka për të pasur probleme. Ndonjë budalla këtu, ndonjë budalla atje që akoma s’e ka marrë vesh që kjo punë ka vdek dhe kjo data e re është vetëm muhabet filxhani edhe mund të dalë, por në tërësi të gjithë ata që e kanë kuptuar që zgjedhjet nuk janë thjesht për të zgjedhur kryetarët e bashkive, por janë për t’i dhënë një shuplakë historike karnavaleve të kësaj politike.



Etiketa: levizje