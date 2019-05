Rama këmbëngul: Arsyeja pse s’mund të shtyhen zgjedhjet e 30 qershorit

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama këmbëngul se zgjedhjet vendore të 30 qershorit nuk mund të shtyhen pasi çdo datë tjetër, përtej 30 qershorit, është shkelje e Kushtetutës. Duke iu referuar shtyrjes së datës në 2017-ën me një javë, Rama tha se data e dekretuar fillimisht ishte 18 qershori, por ishte edhe një datë tjetër kushtetuese, ajo e 25 qershorit.

Ndërsa për zgjedhjet vendore, data e fundit e dekretuar nga Presidenti për të mbajtur zgjedhjet, është 30 qershori. Ndërsa krahasuar me shtyrjen e zgjedhjeve vendore të 2007-ës, Rama tha se Kushtetuta atëherë nuk kishte kufi për datën e zgjedhjeve.

“Në 2006-ën, Kushtetuta nuk ka pasur kufi për zgjedhjet. Në 2017 erdhi e njëjta kërkesë, të shtyhen zgjedhjet, erdhi paketa e famshme. Unë kam thënë, gjithcka negociohet, kushtetuta nuk negocoihet dhe është shtyrë nga 18 në 25 qershor. Këtë herë ka pasur dy data, 23 qershor dhe 30 qershor. Presidenti zgjodhi datën 30 qershor dhe nuk ka datë përtej kësaj që është dekretuar.

Nëse unë do pranoja në 2017, hajdeni t’i shtyjmë, sot s’do bënim dot zgjedhje kurrë. Pse? Sepse do thonin kemi precedentin, i shtymë në 2017, do i shtojmë edhe tani deri në tetor… Tani dua unë ta shtyj se ka qeveria ca punë, ka krizë energjetike… Lerini këto diskutime. Diskutime si këto nuk bëhen në asnjë vend tjetër. Nuk mund të shkosh dot në një vend tjetër dhe të bësh këto muhabete”, u shpreh Rama.

Etiketa: Edi Rama