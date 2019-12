Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama do të mbledhë ditën e sotme qeverinë. Mbledhja do të nisë në orën 09:00, dhe do të zhvillohet në Golem.

Mësohet se kreu i qeverisë do të bëjë një analizë për secilën ministri për 6-mujorin e dytë dhe pastaj do të bëhet analiza për pasojat e tërmetit.









