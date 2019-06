Rama me vargjet e Migjenit: Çdo vikamë fillon e mbaron me heshtje

Ju sugjerojme

Në kohën kur Lulzim Basha i drejtohet popullit për pjesëmarrje masive në protestën e sotme në orën 20:00 tek Kryeministria, Rama ka zgjedhur tu drejtohet atyre me vargjet e Migjenit. “Pas vikamës (të bërtiturës) do të vijë heshtja dhe do të nisë puna”, është mesazhi që jep Kryeministri.

Rama në facebook: Në varrimin e idhujve të vjetër kumbonat kanë për të plasë së ramit, minaret kanë për të thye kurrizin së faluni dhe zhrecvet do t’u këputen telat e fytit së kënduari. Dhe do të vijë heshtja. Se çdo vikamë fillon e mbaron me heshtje. Mbasandaj do të fillojë puna.

“Idhuj pa krena” – Migjeni

Vetëm pak minuta më parë përmes një video-mesazhi në facebook, Basha iu drejtua qytetarëve me thirrjen: “Të gjithë bashkë sonte në orën 20:00, si njerëz të lirë, si qytetarë me dinjitet, si shqiptarë kurajozë, prindër, motra, vëllezër, bij e bija shqiptarësh, në manifestimin kombëtar të vullnetit tonë të pakthyeshëm për Shqipërinë si gjithë Europa!”