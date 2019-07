Rama: Minoranca s’mund të marrë peng vendin.Teatri i ri do ndërtohet

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në twitter pas përplasjes mes policisë dhe protestuesve tek Teatri Kombëtar. Ai thotë se ata që protestojnë janë minorancë dhe s’mund të marrin peng vendin. Sipas tij, Teatri i ri do të ndertohet.

Kryeministri Rama në Twitter:

Asnjë minorancë nuk mund të marrë peng asgjë e askënd në këtë vend. Megjithë respektin për një minorancë aktorësh teatri dhe politikanësh që s’kanë hyrë kurrë në teatër, po janë mësuar të bëjnë teatër me çdo gjë, Teatri i ri Kombëtar do të ndërtohet si plan e përgjegjësi qeverisëse.

Teatrin e ri Kombëtar e kërkon kryeqyteti, vendi, kombi e shumica e komunitetit të artistëve të skenës. Njësoj si Stadiumi i Ri kombëtar ai do të jetë një gur kilometrik në rrugën e Shqipërisë që duam. Kush s’është dakord është i respektuar, po s’ka as mandat as të drejtë të pengojë.

Teatrin e ri Kombëtar e kërkon kryeqyteti, vendi, kombi e shumica e komunitetit të artistëve të skenës.Njësoj si Stadiumi i Ri kombëtar ai do të jetë një gur kilometrik në rrugën e Shqipërisë që duam.Kush s’është dakord është i respektuar,po s’ka as mandat as të drejtë të pengojë — Edi Rama (@ediramaal) July 24, 2019

Etiketa: perplasje