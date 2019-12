Rama e Veliaj ndezin dritat e pemës në qendër, i pret një surprizë e pakëndshme (Foto+Video)

Ju sugjerojme

Kryeministri i vendit Edi Rama së bashku me kryebashkiakun Veliaj ishin sot pasdite në qendër të Tiranës për të ndezur dritat e pemës së Vitit të Ri.

Mirëpo, si Rama dhe Veliaj nuk e prisnin surprizën e pakëndshme që iu bë nga një grup të rinjsh që kishin ardhur aty me pankarta dhe me një pemë simbolike, e pikturuar me tulla, për të dhënë mesazhin e tragjedisë që ndodhi më 26 nëntor në Shqipëri.









Me thirrje “Turp! Turp!”, të rinjtë protestues reaguan ndaj Ramës e Veliajt në lidhje me keqpërdorimin e parave në këto ditë të vështirë, pas fatkeqësisë natyrore. Të rinjtë kanë shoqëruar ceremoninë e Ramës e Veliajt me thirrjen “nuk është koha për zbukurime kur ka shkatërrime”.

Nuk mund të mos viheshin re nga kryeministri, i cili urdhëroi gardistët që t’i largonin të rinjtë nga sheshi ‘Skëndërbej’.

Etiketa: pema e vitit te ri