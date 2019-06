Rama në Bruksel: Të hapim negociatat, s’dua të flas për Metën

Ju sugjerojme

Në kulmin e krizës politike në vend, kur Presidenti Meta ka anuluar zhvillimin e zgjedhjeve më 30 qershor, Kryeministri Rama ka zhvilluar sot një vizitë në Bruksel ku ka takuar, Presidentin e Komisionit Europian Jean-Claude Juncker, Presidentin e Këshillit Europian, Donald Tusk dhe shefen e Politikës së Jashtme, Mogerini. Rama dha një konferencë të përbashkët me Juncker, të cilin e falenderoi për mbështetjen.

“Ka ardhur koha që të bëjnë atë që ne presim, të na ndezin dritën e gjelbërt për bisedimet. Nuk është fundi por një kapitull i ri që do të kërkojë shumë përpjekje, do kërkojë kohë dhe durim. Ne nuk e bëjmë këtë se na u kërkua nga Brukseli por për të mirën e vendit tonë, për të mirën e fëmijëve tanë”, tha Rama.

Ai u pyet nga gazetarët për vendimin e Metës, por tha se “jam me Presidentin e Komisionit, dua të qëndroj me të dhe të mos komentoj Presidentin e vendit tim. Do kemi kohë kur të kthehem atje, kur të përfundoj misionin tim këtu dhe të kem falënderuar komisionin”, u shpreh Kryeministri.

