Rama në Rinas, përcjell mjekët dhe infermierët drejt Italisë

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kryeministri Edi Rama ka përcjellë sot në Rinas 10 doktorë dhe 20 infermierë, të cilët u nisën drejt Italisë, për të ndihmuar në luftën kundër koronavirusit. Në fjalën para tyre në aeroport, Rama u shpreh se nuk mund t’i mbajmë forcat rezervë në pritje, ndërsa Italia, ku po kurohen edhe shqiptarë, ka nevojë urgjente për ndihmë.





“Sot ne nuk mund t’i mbajmë forcat rezervë në pritje që të hyn në luftë këtu, ku në Itali ku po kurohen edhe shqiptarë, kanë një nevoje urgjente për ndihmë. Pikërisht se nuk jemi të pasur dhe sepse nuk na ka lënë kujtesa, nuk mund ta lejojmë vetes të harrojmë miqtë në këto ditë të vështira. Sot ne jemi të gjithë italianë, Italia duhet e do ta fitojë luftën edhe për ne e të gjithë Europën e botën”, tha Rama.









30 mjekët dhe infermierët do të qëndrojnë për 30 ditë në Itali, ku do të kontribuojnë në luftën e shtetit italian me virusin vdekjeprurës, koronavirus. Ata do të paguhen nga qeveria shqiptare përkatësisht 3000 euro në muaj për mjekët dhe 2500 euro për infermierët.

Nga ana e saj, ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu ka treguar atë çfarë i ka kërkuar personelit para se të nisen në Itali dhe çfarë i ka garantuar atyre.

“Ne duam që ata të jenë modeli i asaj që ne kërkojmë nga mjekët. Modeli i heronjve të heshur, por që sot janë të parët në këtë betejë me këtë armik të heshtur. Janë nga të gjitha rrethet nga Shkodra, Durrësi, Elbasani, Korça, Fushë Kruja.

Një gjë i thash para se të takoheshim me ju kryeministër: Do doja që askush të mos binte pre e këtij armiku dhe për sa kohë ju nuk do jeni këtu do të jemi ne që do kujdesemi për familjarët tuaj”, tha ministrja Manastirliu.

Mjekët shqiptarë që u nisën pasditen e sotme do të operojnë në Bergamo të Italisë, qyteti më i prekur nga koronavirusi. Ata do të qëndrojnë në Itali për një muaj dhe do të paguhen nga Shqipëria.

Etiketa: Edi Rama