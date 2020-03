Rama: Nesër mbyllen edhe fasonet e Call Center, kush nuk e bën merr kostot

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kryeministri Edi Rama deklaron se po kontrollohen të gjithë kompanitë fasone dhe ato Call Center. Nëse do të konstatohet se nuk kanë kryer detyrimet, do të mbyllen dhe do të marrin përsipër kostot.

“Sot janë marrë një sërë inspektimesh në kompanitë fasonë dhe call center. Nesër dhe deri në fund të këtij afati do të jenë të mbyllura. Janë të detyruara të respektojnë të gjitha instancat teknike dhe elementët e sigurisë për cdo punonjës. Nëse kur nis aktiviteti do të konstatohet se nuk kanë kryer të gjitha detyrimet për të mbrojtur veten e punonjësit jo vetëm që do të mbyllen por do të marrin përsipër cdo kosto, sepse është neglizhenca e tyre”, u shpreh Rama.









Etiketa: Edi Rama