Rama: Nesër në 05:00 rihapet qarkullimi, keni 8 orë kohë për të bërë pazar

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Qarkullimi për këmbësorët do të hapet nesër, e hënë, në orën 05:00. Kryeministri Edi Rama u shpreh përmes një videomesazhi në rrjetet sociale, se qytetarët do të kenë kohë deri në orën 13:00 për të bërë pazar. Më pas, lëvizja do të kufizohet sërish.





Duke zbatuar qëndrimin në radhë dhe distancën me njëri-tjetrin që të mos kenë kontakte fizike. Rama foli edhe për videon nga Algjeria të cilën e postoi si nga Spanja, duke kërkuar ndjesë.









“Më falni që edhe unë rash pre e qytetarit digjital që këtë herë ishte i pafajshëm. Por ama qëllimi i postimit të asaj videoje nuk ndryshon. Nesër e më tej forcat e rendit nuk do tolerojnë askënd që nuk e kupton që grumbullimi, radha nëpër tregje, xhirot në rrugë janë të paligjshme dhe të patolerueshme për këtë luftë. Monitorim elektronik të lëviszjeve, por kjo do edhe pak kohë. Të mësohemi urgjent me orarin e ri të lëvizjes, 05:00-13:00. Të marrim masa të reja dhe të adoptohemi me ndryshimet e vazhdueshme. Tetë orë janë të mjaftueshme për të bërë pazar“, u shpreh Rama.

LEXO EDHE:

Etiketa: Edi Rama