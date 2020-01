Ju sugjerojme

Kryeministri, Edi Rama, do të vizitojë nesër Italinë. Ai do të qëndrojë në Romë, ku në 10:30 do të ketë një takim me homologun e tij italian Conte.

Turi i vizitave të Ramës duket se do të jetë goxha i ngjeshur gjatë këtij viti, si kryeministër por edhe kryesues i presidencës së OSBE.









Shefi i qeverisë shqiptare sapo u kthye nga një vizitë dy ditore në Ukrainë.