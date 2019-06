Rama: Nuk do lëmë pakicën e dhunshme të na kthejë pas

Ju sugjerojme

Kryetari i PS, Rama paralajmëroi opozitarët të mos dalin fizikisht më 30 qershor për të penguar procesin e votimit. Ai tha se zgjedhjet pa opozitën janë demokratike dhe madje sipas tij në korrik nis një kapitull i ri për vendin.

Në fjalimin e tij, Rama u shpreh: “Të dalësh me trup kundër zgjedhjeve do të thotë të dalësh kundër shtetit, kundër kushtetutës. Kush na e merr qetësinë për tulatje, kushdo e sheh këtë vend si shesh për përshesh për plakun e rrjedhur, luan me zjarrin.

Ne nuk duam të shohim asnjë njeri pas hekurave për plakun e marrë. Do tu dalim borxhit do tu themi se ku janë kufijtë e ligjit. Po ashtu do të jemi shumë të vertetë, duke ju treguar dënimet për krimet zgjedhore. Ne nuk e lëmë pakicën e dhunshme të na ktheje pas”.

Më tej Rama foli për veten, duke thënë se “jam pasionant dhe arrogant por kurrë skam qenë materialisht as kriminel as hajdut. Ai tha se mund të kem marrë vendime të gabuara por asnjëhere nuk e kam ditur përpara se janë të gabuara. “Kurrë se kam futur dhe s’kam për ta futur dorën në xhepin e shqiptarë”, vijoi ai.

“Sfidoj ata që thonë të kundërtën ta provojnë me fakte e prova dhe jo me sajesa. Për mua kjo detyrë është mission, është një sfidë me historinë”, vijoi Rama.

“Kushdo që mendon se po shkatërrohet demokracia, po ju them ëshë paralajmërim për ripërtëritje për Shpërinë edhe për ata vete”, u shpreh ai Rama.