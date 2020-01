Rama nuk do t’ia dijë për abuzimet: Nuk do i ndërpresim PPP-të, “modelin e mallkuar”

Ju sugjerojme

As fatura e lartë financiare dhe as akuzat për abuzime nuk do të ndërpresin koncesionet në shëndetësi. Këtë e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama.

Edhe pse i cilësoi PPP-të “modele të mallkuara”, Rama tha se pa to nuk do të ishte i mundur përmirësimi i shërbimeve.









Kryeministri Rama ka marrë pjesë në inaugurimin e spitalit të ri kirurgjikal në qendrën spitalore “Nënë Tereza”.

Godina e re ka 120 shtretër dhe 7 salla operatore. Çdo vit në këtë shërbim kryhen 9 mijë ndërhyrje në vit dhe 23 mijë mikrokirurgji.

Vitin e ardhshëm pritet të përfundojë spitali i ri i sëmundjeve të brendshme dhe ai i pediatrisë po në QSUT.

Spitali i ri i Kirurgjisë, që mban emrin e kirurgut të njohur Frederik Shiroka, ka kushtuar 8.8 milionë euro, investimi i qeverisë shqiptare nëpërmjet kredisë së Bankës së Këshillit të Europës.