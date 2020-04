Rama: Nuk është detyra e qeverisë që të financojë mediat

Ju sugjerojme



Kryeministri Edi Rama është shprehur se nuk është detyrë e qeverisë të mbështesë programet komerciale dhe se do të ndiqet një lloj radhe sa i takon ofrimit të ndihmës financiare.





“Forcat e policisë po bëjnë detyrën e tyre, personeli mjekësor po bën detyrën e vetë sepse për këtë janë aty dhe kjo është detyra e tyre në këtë luftë. Ndërkohë që iu rikujtoj se personelit mjekësor që është në vijën e zjarrit ne i kemi shtuar plus pagës, plot 1000 euro për mjekët dhe infermierët dhe plot 500 euro për sanitaret dhe deri te shoferët e urgjencës kombëtare që po bëjnë një punë heroike. Sa i përket mediave nuk është detyra e qeverisë që të financojë ecurinë e programeve komerciale. Detyra e qeverisë është të garantojë minimumin jetik të medias sa i takon lirisë së informacionit dhe të drejtës për informim. Sidoqoftë ne po i shohim të gjitha. Kjo është parimore, por nuk është një përgjigje përfundimtare. Do të shohim me kujdes çdo gjë, por duke i dhënë gjithmonë prioritet radhës“, u shpreh Rama në një intervistë në Euronews









Më tej ai shtoi se të parat që duhet të marrin ndihmë janë familjet më në nevojë, të cilat nuk kanë as një strehë mbi krye.

“Kushdo që hap gojën sot edhe kërkon duhet të mendojë që në këtë vend ka jo pak njerëz që janë në kushtet e ekzistencës. Duhet të mendojë se sot që flasim në Shqipëri, edhe jo në ndonjë kontinent tjetër, ka disa mijëra e mijëra familje që jetojnë në çadra”, tha kryeministri Edi Rama për Euronews Now.

