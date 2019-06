Rama: Nuk ulem në dialog me Bashën, nuk i hapim rrugë çetave

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama është duke zhvilluar një takim elektroral në Gjirokastër. Rama u shpreh i vendosur se nuk do të ulet në dialog me Bashën, duke thënë se nuk do ti hapet rrugëve çetave që duan të marrin peng vendin.

“E lanë rrugëve Partinë Demokratike, duke u përpjekur të marrin peng vendin. PD është kthyer nga një parti politike, në një organizatë të dhunshme. Ne sot kemi shumë keqardhje për Partinë Demokratike. Ka ardhur koha që ata të treten rrugëve dhe ka ardhur koha që mos t’ju jepet asnjë mundësi tjetër, siç ka ndodhur në të shkuarën.

U kemi dhënë mundësinë në të shkuarën dhe në të shkuarën kanë thënë që socialistët hapnin rrugën. Por ajo kohë kur socialistët i hapin rrugë budallait ka mbaruar. Partia Socialiste nuk ka për ti hapur kurrë rrugë çetave që duan të marrin peng vendin. Kjo që po ndodh është një serie e re, e një filmi që e kemi parë në të shkuarën. Ju kujtohet të gjithëve që në 2017-në ikën nga Parlamenti. Në 2017-në u ktheva në një Romeo që lutja Zhuljetën. Sa i jam lutur atij njeriu, nuk do i isha lutur të tërë Argjirove që ka parë Gjirokastra. Pasi iu luta aq shumë, e binda dhe i dhashë gjysmën e qeverisë që të futej në zgjedhje. Nëse shtyhen zgjedhjet sepse një tufë humbësash të tmerruar, i imponohen shumicës, apo qoftë edhe një shumicë që nuk do të bëjë zgjedhje, atëherë nuk ka më zgjedhje dhe demokraci, por ka rrumpallë, rrëmujë dhe gallatë”, – u shpreh Rama nga Gjirokastra.

Rama ka sulmuar sërish presidentin Ilir Meta, duke thënë se ai i ka marrë të gjitha.

“Çfarë duhet të bëjë më shumë Shqipëria për Ilir Metën. Shqipëria Ilir Metës ia ka dhënë të gjitha. Merrni gjithë historinë, Ilir Meta i ka patur të gjitha. Qeveria me protesta nuk rrëzohet. Ata e dinë shumë mirë që edhe mund ta djegin godinën e kryeministrisë, por nuk rrëzojnë dot qeverinë, sepse qeverinë e zgjedh populli”, – theksoi Rama.

Etiketa: rama ne gjirokaster