Rama: Opozita nuk do bisedimet me BE, drejtësia kapitulli i parë

Edi Rama përsëriti nga Saranda tezën, se çfarë po ndodh sot në politikë, ka lidhje me katërshen sipas tij, Berisha-Meta-Basha-Kryemadhi, të cilët janë gati ta kthejnë vendin përmbys, vetëm që të mos nisin bisedimet me BE, pasi nisja e këtyre bisedimeve, thotë kryeministri, do të hapë kapitullin e drejtësisë së re, ku ish-zyrtarët e lartë do të japin llogari para ligjit për zullumet e tyre.

“Si ka mundësi që për herë të parë një parti si PD-ja që ka hyrë në zgjedhje ne 97-tën, refuzon të hyjë sot në zgjedhje. Si ka mundësi që festohet me gëzim cdo pamje e shemtuar në protestën e bulevardit. Protestat nuk bëhen kundra qeverisë se nuk rrëzohet qeveria me protesta, por bëhen për të mbjellë frikën në popull dhe për ta bërë Shqipërinë leckë në sytë e Europës. E bëjnë sepse duan që populli të refuzojë nga frika zgjedhjet dhe një pakicë të mbajë peng vendin”, tha Rama.

Kryeministri ka replikuar me mbështetësit e PD që po protestonin pranë vendit ku ai po mbante fjalimin.

“Pas nesh janë mbledhur një grup njerëzish që ulërasin dhe janë mbledhur jo për të ballafaquar idetë me ne, jo cfarë po flasim e të na thotë se nuk ua mbushëm mendjen por janë mbledhur për të prishur këtë takim. Këtu ka shumë njerëz që janë të rinj dhe kanë lindur pas rënies së regjimit komunist. Mendoj se të gjithë e mbajnë mend, kur lindi PD nga një dëshirë e madhe popullore dhe si një frut shrpesë për Shqipërinë si Europa, ishin ata enveristët që refuzonin të deëgjonin që bota ka ndryshuar, mblidhen si këta këtu tek ne që bëjnë zhurmë. Sot janë një forcë qorre që kërkon të ndajnë shqipërinë si gjithe Europa. Këto çeta të verbra nuk do e frenojnë dot ndryshimin që ngre çdo ditë Partia Socialiste”, tha Rama.

Duke folur për projektet e Sarandës, kryeministri deklaroi se së shpejti do të nisë puna për ndërtimin e Aeroportit.

