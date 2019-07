Rama paralajmëron kryebashkiakët e deputetët e PS: Në 2021…

Ju sugjerojme

Nga punimet e Asamblesë Kombëtare të PS-sës, kryeministri Edi Rama paralajmëron deputetët dhe kryebashkiakët, duke iu drejtuar se nëse ata nuk bëjnë kilometrat e duhura, atëherë do të jenë jashtë projektit politik në 2021.

“Dua ta them që sot nuk mund të ketë më deputetë që marrin malet për të takuar njerëz, deputetë që marrin njerëzit në krah për t’iu zgjidhur një hall, deputetë që rrinë në kontakt të vazhdueshëm me njerëzit, dhe nga ana tjetër deputetë që edhe në fushatën e 30 qershorit kane shkuar tek njerëzit vetëm javën e fundit. Nuk mund të ketë më anëtarë të Asamblesë Kombëtare të PS-së, që pavarësisht se mund të jenë të rregullt në mbledhje, nuk shfaqen tek njerëzit. Kush nuk i përgjigjet ritmit që kërkon 30 qershori nuk do jetë më në projektin tonë politik të vitit 2021. Kush nuk bën kilometrat që imponon 30 qershroi do të dalë nga projekti jonë politik në 2021. Eshtë gjëja e fundit që dëshiroj të ndodhë, do të dalë jashtë çdo kryebashkiak që do të bëjë gabimin të mendojë se tani që ka marrë mandatin, mund të bëjë pa njerëzit dhe pa ne. Kush nuk bën kilometrat që imponon 30 qershori, do të dalë nga projekti jonë politik në 2021″, u shpreh kryeministri.

Kreu i qeverisë foli edhe për zgjedhjet e brendshme në PS të cilat do të zhvillohen nga muaji shtator e deri në janar.

“PS do të hyjë në zgjedhjet e veta të brendshme nga shtatori deri në janarin e ardhshëm. Unë dua të ndaj me ju bindjen se objektivi ynë për këto zgjedhje të brendshme duhet të jetë realizimi i procesit më të thellë të komunikimit dhe të hapjes së PS-së, që kemi realizuar ndonjëherë në periudhat e mëparshme tek strukturat e brendshme. Së bashku me kryetarët e bashkive dhe këshillin bashkiak të zbresim në tokë. Në mënyrë që çdo organizatë socialiste të ketë mundësine e komunikimit të drejtpërdrejtë, në mënyrë që në çdonjërën nga 300 e kusur Njësitë Administrative, të krijohet mundësia e komunikimit me ne. Zgjedhjet tona të brendshme nuk mund t’i ngjajnë zgjedhjeve tona të mëparshme në asnjë aspekt, por duhet të jenë procese debati kombëtar, jo vetëm partiak, për të folur dhe për të dëgjuar dhe për të adresuar korrigjimet e nevojshme për të pasur një pasqyrë të plotë të situatës në çdo organizatë socialiste. Kam marrë një detyrë pak më të lartë se një anëtar i zakonshëm, qoftë në parti, qoftë në qeverisje apo administrimin shtetëror. Eshtë koha që secili nga të bëjë kilometrat e vetë”, tha Rama.

Etiketa: Asambleja kombetare e PS