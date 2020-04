Rama: Pas 10 ditësh masat lehtësuese, ja kur dhe si duhet të denoncojë opozita

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kryeministri Edi Rama në një intervistë për Euronews Albania, është shprehur sot se vetëm pas 10 ditësh, do të mund të shihet dhe vendoset për masat lehtësuese që do të merren për rikthimin në normalitet.





Rama theksoi se, për momentin, duhet thjesht të mendojmë të dalim gjallë nga e gjitha kjo, duke ju referuar krizës së koronavirusit.









“Jam i bindur se nëse ne do të vazhdojmë kështu, ne do t’ia dalim më shpejt se shumë të tjerë. Ndërkohë kemi edhe planin e lehtësimit. Pasi të kemi parë si do të eci kjo javë dhe java tjetër, apo më saktë 10-12 ditëshi i ardhshëm, mund të mendojmë edhe për ndonjë masë lehtësuese. Nëse ne nuk do të kishim marrë këto masa, sot do të ishim në kushtet kur s’do të kishim më vend në spital për ata që do të kishin nevojë për të marrë frymë. Numri i të vdekurve mund të ishte 30-fish. Prej këtyre masave jemi në një kurbë mjaft të butë dhe në një situatë absolutisht në kontroll në sistemin tonë shëndetësor” – tha kryeministri.

Po një kulm tjetër i kësaj interviste, kishte të bente me mënyrën si e sheh Kryeministri qendrimin e opozitës.

Ai u shpreh se PD duhet të kërkojë informacion nga qeveria për shqetësimet që ka, dhe nëse nuk do t’i pëlqejnë argumentet e tij, atëherë le të dalë e ti bëjë publike ankesat.

Me këtë, iu referua rastit të maskave të skaduara. PD denoncoi herët faktin se administrata e shendetësisë kishte shpërndarë për personelin shendetësor, 1.2 milionë maska, 9 vite jashtë afatit të përdorimit. Sipas Ramës, në kohë normale, kjo do ishte keqinformim, në ditët e sotme, është krim.

Por Rama vlerësoi mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Sigurisë, ku nenvizoi konstruktivitetin dhe dialogun, ku çdokush dëgjonte dhe fliste sa dhe si duhet, duke theksuar në veçanti kryetarin e Opozitës.

Rama veçoi se Shqipëria do të ishte ndryshe, nëse politika do të sillej vazhdimisht në këtë mënyrë.

Etiketa: Rama