Rama: Pas 30 qershorit, ata do godasin njëri-tjetrin me xhezve

Kryeministri Edi Rama duke folur nga Vlora në mitingun përmbyllës parashikoi edhe “fatin” e opozitës pas 30 qershorit. Rama u shpreh se opozitës i ka mbaruar “kafja turke” dhe se pas 30 qershorit, vetë opozitarët do të nisin të godasin njëri-tjetrin me xhezve.

“Ata, katër aventurierët e marrë… Për Saliun nuk po iu flas se e njihni… Po të ishte këtu Saliu sot, do kishte thënë në Vlorë u mblodhën 2 milion njerëz, por në fakt nuk janë kaq, por janë 20 mijë. Nuk janë punonjës, por janë bio nga Vlora e historisë.

Po ja, kujtojeni Bertin e shkretë, me ato skapamentot e makinës dhe çingijet e tij, fiks atë fytyrë ka sot Salvador Haxhi Qametaj, bashkëluftëtari i fallxhores, dhe po atë fytyrë ka dhe i dashuri im Xhuljeta i Saliut.

Për fallxhoren nuk po iu flas, se sot mbaroi kafja turke! Sot u pre korenti dhe s’ka më vajguri për revolucionin. Sot ka mbetur vetëm xhezvja për t’i rënë njëri- tjetrit dhe do ta shikoni sesi do të fillojë lufta pas të dielës, se çizmja ka mbetur në parlament.

Do shihni si ata do shesin njëri- tjetrin, sepse Shqipërinë nuk e shitën dot. Gropa që keni hapur aty është, një nga një do bini brenda”, tha kryeministri.

Rama për përgjimet

Duke qenë krah Damian Gjiknurit që doli në përgjimet e Bild, Rama pati një koment dhe për këtë çështje.

“ E ca thoshte në përgjime Damiani tërmet, tërmet, tani ata që na shohin në TV, tërmetin e kane këtu. Përgjime, që ishin mbajtur si minë me sahat për të hedhur ne erë Shqipërinë. Përgjime që duhet të ishin hetuar dhe ndëshkimet duhet të ishin kryer e harruar. Jo ata u mbajtën si minë me sahat. Atë e mbajtën si minë me sahat per katër karnavalet e politikës shqiptarë. Populli shqiptar nuk mund të merret kurrë si budalla, pasi është populli më politikan. Për politikë nuk ka popull në Europë më politikan se shqiptarët. Për politikë shqiptarëve nuk ua hedh dot askush jo t’ia hedhin karnavalet e Haxhi Qamilit”, deklaroi ai.

