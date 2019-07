Rama për artistët: Shpikin vepra imagjinare, janë në luftë me veten

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për protestën e artistëve kundër shembjes së Teatrit Kombëtar. Pas përleshjeve të djeshme, Rama shkroi se do vazhdojë me projektin e tij për teatrin e ri. Ndërsa sot u kujton aurtistëve një shprehje të shkrimtarit, Paulo Coelho.

“Disa persona jetojnë vazhdimisht në luftë me të tjerët, me vetveten, me jetën e tyre!

Për këtë arsye shpikin vepra teatrale imagjinare, skenarin e të cilave e përshtasin me sikletet e tyre”.

Rama dje:

Etiketa: artiste