Rama për protestat në Kukës: Merren me prita rrugësh, e duan vota

Kryeministri Edi Rama përmes Twitter-it është përpjekur të injorojë protestën e kukësianëve ndaj tij, duke shkruar se “prita në rrugë u organizua nga kryebashkiaku qesharak i Kukësit”. Sot në Kukës, Rama premtoi edhe një here aeroportin, ndërsa prezantoi Gjicin si kandidat për bashkinë.

Statuset e Ramës në Twitter

1. Një supertakim në Kukës me mijëra qytetarë, aty ku sot nisëm ndërtimin e aeroportit të ri ndërkombëtar. Faleminderit të gjithëve, me bindjen se së bashku do ta kthejmë Bashkinë e Kukësit në motor ndryshimi e zhvillimi me Partinë Socialiste dhe Safet Gjicin.

2. Një kryebashkiak qesharak i një partie qesharake del e ze rrugën e Kukësit me administratën, në vend se të ishte me mijëra qytetarët kuksianë në çeljen e punimeve të aeroportit ndërkombëtar!

Merren me prita rrugësh në shekullin e XXI e pastaj duan vota nga ky popull. Oh ç’derexhe!

