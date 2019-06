Rama: Revolucioni imagjinar mbaroi. Kam dorën e shtrirë për dialog

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama tha se është i gatshëm për dialog me opozitën. Ai e tha prerë se nuk do të ikë, por PS do të ketë analizë brenda partisë për gabimet.

Ndërsa për opozitën tha se me zgjedhjet e 30 qershorit, revolucioni imagjinar mbaroi.

“Nëse duan paqe politike duke u terhequr nga sulme kundër Shqipërisë, paqe do të kenë. Nëse duan marrëveshje për Shipërinë mund ta bëjmë vetem me dialog dhe pa kushte. Për tu angazhuar gjithë bashkarisht për negociatat. Dora ime është e shtrirë për reformën elektorale. Reforma në drejtësi nuk diskutohet vetem mbështetet.

Nuk bëj pazare për të ndenjurat e politikanëve djathtas apo majtas qofshin. Ata që do kenë hesape me drejtësinë nuk do e kenë mbrojtjen e PS-së”.

Më tej Rama shtoi se nuk do të ketë asnjë largim nga puna për personat që janë aktualisht në bashkitë që drejtoheshin nga të djathtët.

“Asnjë grua apo vajzë nuk do të largohet nga puna më bashkitë e djathta që nga sot u ka mbaruar mandati. Shqipëria e këtij 30 qershori nuk fitoi për të majtën por fitoi për të drejtën.

Administratat e bashkive të djathta do të vlerësohen vetëm nga pikë shikimi i së drejtës. Ne duhet të reflektojmë menjëherë mbi nevojën urgjente të një përqafimi të sinqertë të të gjithë njerëzve mbi vlerat e meritës”.