Rama shoqëron në shkollë dy djemtë që i shpëtuan tërmetit (VIDEO)

Mëngjesi i sotëm ka nisur ndryshe për Aurelin dhe Alesion dy fëmijët, që i shpëtuan tërmetit të 26-nëntorit duke u hèdhur nga apartamentet e tyre në Thumanë.

Aurel Lala dhe Alesio Cakoni, 10 dhe 7 vjeç, sot kanë nisur ditën e parë të shkollës që pas tërmetit që ndryshoi jetën e tyre. Ata i ka shoqëruar kryeministri, Edi Rama i cili i ka marrë me makinën e tij të punës dhe më pas i ka çuar në shkollën ‘Ahmet Zogu’ në Kamëz.









Të dy djemtë janë banorë të ri të qytetit të Kamzës dhe komshinj me njëri tjetrin. Familja e Alesio Cakonit, 10-vjeçarit që humbi motrën dhe babain nga tërmeti i 26 nëntorit në Thumanë, tashmë bashkë me nënën e mbijetuar dhe gjyshen kanë një shtëpi të re. Ata janë sistemuar në një apartament të ri i cili ndodhet në bashkinë e Kamëz. Po kështu edhe familja e Aurel Lalës që humbi gjyshen dhe motrën nga tërmeti janë sistemuar në Kamëz.

Të dy fëmijët kanë marrë bursë mujore për të mbuluar shpenzimet e shkollës. Ndërsa sot ata i përcjellë Rama për në shkollë së bashku me kreun e bashkisë së Kamzës, Rakip Suli.

Rama i ka këshilluar të dy djemtë që të mësojnë në shkollë, madje u ka kërkuar që të marrin vetëm nota të larta pasi në këtë mënyrë do të arrijnë të bëhen dikush në jetë. Kryeministri në shaka e sipër u ka thënë dy djemve se do t’i ndjekë deri në fund të mbarimit të shkollës.

Biseda

Aureli: Unë nuk të rrej i kam krejt 10-ta, pyet mësuese e krejt.

Rama: Unë të besoj ty, nuk kam pse të pyes.

Alesio: Edhe naj 8..

Rama: Po morët 8 me mua e keni keq punën, 6-7 nuk bëhet llaf. Të jeni me dhjeta, unë nuk ju ndahem do t’ju ndjek hap pas hapi deri kur të mbaroni shkollën. Mos kujtoni se jam kaq i butë. Ka shumë. Në dorë e keni vetë. çantat i keni në rregull. Erdhëm të shkolla. Emrin e Mretit ka Shkolla, Ahmet Zogu.

Rama: Ka lënë shumë gropa ai.

Rakip Suli: E kemi ndryshuar.

Më pas fëmijët takohen në oborr me drejtorin e shkollës. Ata së bashku me kryeministrin Rama hyjnë në ambientet e shkollës për tu ndarë më pas në klasat e tyre. Pasi hyjnë në mësim Rama lëshon batuta duke i thënë se Aureli është i rëndë dhe karrigia duhet të jetë e fortë.

Rama: E keni pa karrigen se është i rëndë ai. Aureli ka ardhur nga Thumana.

Mësues: Te kemi bërë edhe një dhuratë, një top dhe një kostum.

Rama: Bluzën e Kombëtares ta kanë sjellë, po topin mbaje aty e merre kur të vish.

Pas rehatimit të Aurelit, Rama shoqëron Alesion në klasën e re.

Rama: Ky është Alesio shoku më i ri. Ka ardhur nga Thumana.

Mësuesi: Të bëmë një dhuratë uniformë, top futbolli dhe unifrormën e shkollës.

Rama: Mirë top por edhe me ngjyrat e Milanit. Do shifemi prap. Dhjeta, naj 9-të, 8-tat janë të ndaluara.

