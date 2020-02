Rama shpjegon pse lëviz me “Lincoln”-in e Olsit (VIDEO)

Ju sugjerojme



Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me akuzat e opozitës se përdor makinën e blinduar të vëllait të tij, Olsi. I ftuar në studion e “Opinion”, Rama mohoi që automjeti të jetë i blinduar, ndërsa pranoi se atë ia ka dhuruar i vëllai që në vitin 2009.

Kreu i qeverisë ka shpjeguar edhe arsyen pse përdor këtë makinë.









“Makina është që në vitin 2009, që unë kur kam qenë në opozitë. Ma ka sjellë im vëlla. Dhe makina që unë përdor nuk ka qenë kurrë e blinduar. Është makina që e kam përdorur që atëherë. Ka dalë lajm se kam blerë makinë të re qindra mijëra euro, nuk është e vërtetë. Kam çuar makinën e vjetër dhe kam marrë një të re me qira. Unë nuk jam as shofer, nuk di as t’i jap makinës, unë i jap vetëm makinës së qeverisë. Unë s’kam asnjë makinë të blerë si kryeministër, dhe Benz-i që thoni se është i ri është me qira në përdorim siç e jep servisi kur çon makinën tjetër”, tha Rama.

Në nisje të emisionit Rama debatoi me gazetarët.

“Njëri nga këta të studios duhet të shkojë dhe ta shikojë është apo jo e blinduar? E blinduar? Të çohet tani, për t’i shërbyer telespektatorëve që iu kanë thënë se makina është e blinduar…“, tha Rama.

