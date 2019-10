Rama: Shqipëria dëm kolateral, s’jam optimist për negociatat

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama nuk është optimist për çeljen e negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Europian më 18 tetor. Këtë e pohoi vetë për gazetën irlandeze “The Irish Times”.

“A jam optimist? – Jo! Jam optimist për të ardhmen e vendit, por jo për atë që ndodhë javën e ardhshme”, është shprehur Rama.

Sipas tij, Shqipëria në këtë rast është viktimë e përçarjeve brenda Bashkimit Europian dhe e planit të Francës për të reformuar unionin përpara ndonjë zgjerimi të mëtejshëm.

“Ne jemi dëm kolateral. Kur ka bomba diku dhe një kopsht goditet – ne jemi kopshti”, u shpreh ai në mënyrë figurative.

Për gazetën “The Irish Times” ka folur dhe kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Ai e vendos theksin tek mungesa e një sistemi funksional të drejtësisë, ndërsa akuzon kryeministrin Rama se qeveris me një pushtet pa kufizime kushtetuese.

“Ne kemi një gjyqësor të paralizuar dhe asnjë politikan apo figurë e krimit të organizuar nuk është përballur me drejtësinë”, nënvizon Basha.

“Shqipëria është ndoshta vendi i parë në historinë moderne pa një Gjykatë të Lartë, pa një Gjykatë Kushtetuese, pa Prokuror të Përgjithshëm, me një Parlament me vende të paplotësuara, dhe me një kryeministër që qeveris me dekrete pa asnjë limit institucional për pushtetin e tij”, theksoi lideri i opozitës.

