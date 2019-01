Rama-studentëve: Keni forcë të madhe, PPP-të mund të aplikohen në universitete

Kryeministri Edi Rama prezantoi “Paktin për Universitetin” te studentët e Universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan.

Duke i informuar për 12 pikat e miratuara nga qeveria në mbledhjen e fundit të 2018-ës, të cilat përmbushin në tërësinë e tyre pjesën më të madhe të tetë kërkesave, Rama tha se të gjithë studentët e sistemit ‘bachelor’ po përfitojnë përgjysim të tarifave, ndërsa ekselentët dhe ata që vijnë nga familjet në nevojë, nuk do kenë asnjë tarifë studimi për të paguar. Kryeministri theksoi gjithashtu se universitetet kanë tentuar të miratojnë tarifa edhe më të larta studimore, por nuk i ka lejuar qeveria duke vendosur një tavan.

Sipas Ramës, tarifat sot janë nën kosto, por qeveria sipas tij nuk është babai dhe nëna kur vjen çështja tek arsimi i lartë.

“Keni forcë të madhe kur jeni bashke dhe kur keni të drejtë. S’ma kërkuat ju të ndërroj qeverinë, por unë reflektova duke ju parë juve. Nëse ca veshëgjatë nuk ju lënë të futeni në mësim, mblidhuni ju dhe kuptojeni se kush ka të drejtë,” tha Rama.

Kryeministri shpjegoi edhe arsyet pse qeveria vendosi të anulojë koncesionin e rrugës Thumanë-Kashar në favor të Paktit për Universitetin.

Ai tha se skema e PPP-ve mund të aplikohet edhe për universitetet.

“Deri dje thonin se po u vidhen qindra milionë euro shqiptarëve, por sot kur qeveria ka vendosur që të anulojë koncesionin për rrugën Thumanë-Kashar, thonë që s’ka lekë. Jo mor jo, kjo është një propagandë e tyre. Skema e Partneritetit Publik-Privat është diçka krejtësisht normale. Ne do u japim mundësinë sipërmarrësve që të marrin me koncesion, pra në bazë të skemës PPP, për disa vite sipas kontratës. Ju do të keni Universitetin e ri, nga sipermarrësit të cilët do të shlyhen brenda disa vitesh sipas kontratave”, – tha ndër të tjera Rama.