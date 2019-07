Rama sulmon ashpër Metën: Armik i Kushtetutës, të shkarkohet!

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama i kërkoi sot Kuvendit të Shqipërisë shkarkimin e Presidentit të Republikës, Ilir Meta. Nga foltorja e Kuvendit, i cili mbledhur në një seancë të posaçme parlamentare, Rama ka folur me tone të ashpra në adresë të Presidentit Ilir Meta, duke e akuzuar atë për shkelje të rënda Kushtetuese. Rama tha se shkarkimi i Metës është detyrim i çdo deputeti, ndërkohë që shtoi se kreu i shtetit duhet të ndëshkohet deri në fund.

“Jemi të detyruar të mos e lejojmë Ilir Metën të gabojë më tej. Meta duhet hetuar dhe ndëshkuar deri në fund nga ky Kuvend. Reagimi ndaj tij duhet të jetë frontal, përtej dallimeve politike, për Kushtetutën dhe dinjitetin e shtetit shqiptar. Meta sot është armik i Kushtetutës së Shqipërisë, ai është sot armiku i parlamentit të Shqipërisë, ai sot është vetë shëmbëlltyra e tërbimit të trembur nga drejtësia. Meta na turpëron si qytetarë, si popull, si shtet. Një kryetar shteti që është kthyer në qesharak, që e imagjonin veten si Vojo Kushi me tank apo Mic Sokoli me kostum banjo. Sëmundja e vërtetë e këtij kreu shteti është ajo e personazhit të Dostojevskit, që gënjen veten për të gënjyer tjerët, prandaj ai është i sëmurë.



Ilir Meta ka tejkaluar edhe vetëveten. Shkarkimi i Metës është detyrim i çdo deputeti. I bëj edhe një thirrje publike Ilir Metës që të reflektojë dhe të mbledhë veten e shpërndarë. Të ndërpresë çdo sulm të përfaqësime diplomatike të SHBA dhe BE në Shqipëri, të ndërprerë aktivitetin e paligjshëm polittik kundër qeverisë me të cilën duhet të sillet siç e kërkon Kushtetuta. Mirë do të ishte të ndalonte edhe përdorimin e figurave heroike të historisë së këtij vendi. Çdo deputet duhet ta votojë komisionin për të mos zhytur veten e tij në batakun ku presidenti do ta zhysë këtë parlament”, u shpreh Rama.

