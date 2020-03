Rama sulmon Metën: Çon letra në Bruksel kundër Shqipërisë

Ju sugjerojme



Kryeministri Edi Rama akuzon presidentin Ilir Meta se ka dërguar letra në Bruksel kundër çeljes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian. Në një postim në rrjetet sociale, Rama shkruan se për herë të parë që nga themelimi i BE, një president angazhohet kundër vendit të tij. Duke akuzuar Metën se është angazhuar për të penguar rrugën europiane të vendit, Rama thotë se shkak për këtë sjellje është bërë Reforma në Drejtësi.

Postimi i Ramës

Për herë të parë që nga krijimi i Bashkimit Europian një president çon letra në Bruksel për të minuar urën mes Europës e vendit të tij! Për herë të parë në historinë e zgjerimit të BE një vend kandidat ka Brukselin PRO dhe Presidentin e vet KUNDËR vendit e KUNDËR vetë Brukselit..









Sa nisi terapia intensive e Reformës në Drejtësi nisi dhe reaksioni me temperatura të larta në organizmin e shtetit të sëmurë prej kancerit të korrupsionit! Përpëlitjet e ethshme me bojkote, molotovë, dekrete janë thjesht pasoja të intensitetit të terapisë mbi kancerin..

Shqipëria mund ta marrë mund të mos e marrë PO-në që meriton nga Këshilli Europian, po ama kurimi deri në fund i sëmundjes dërrmuese që i ka ngrënë trupin e shpirtin prej 30 vjetësh,as mund dhe as do ndalet dot me kriza të turpshme të provokuara nga terapia e Reformës në Drejtësi!

