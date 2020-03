Rama: Ushtria dhe policia në markete e farmaci, blerësit do marrin shërbim me radhë

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kryeministri Edi Rama shkruan në një postim në rrjetet sociale se në markete dhe pikat e tjera të shërbimeve, do të ketë prezencë të policisë dhe ushtrisë. Sipas kreut të qeverisë efektivët do të jenë aty në mënyrë që qytetarët të respektojnë radhën për të marrë shërbimin, me qëllim shmangien e kontaktit të afërt që mund të jetë burim infektimi për këdo.





Postimi i Ramës

🔴 POLICIA DHE USHTRIA JANË ANGAZHUAR SOT NË SIGURIMIN E RADHAVE E TË DISTANCAVE NË HYRJE E BRENDA PIKAVE TË SHËRBIMEVE USHQIMORE DHE FARMACEUTIKE!









🔴 JU PËRGJËROHEM TË GJITHËVE TË MBAJNË RADHËN SI NJERËZ TË RREZIKUAR NGA BOMBAT E PADUKSHME QË SJELLIN VDEKJE, VUAJTJE, ZGJATJE TË PAFUNDME TË KËSAJ LUFTE🙏

🔴 BASHKËNGJITUR SHEMBUJ SE SI E LUFTON BOTA ARMIKUN KUR SHKON PËR TË BLERË USHQIME E ILAÇE, MADJE EDHE PARA DYQANIT NË ARMËVE APO NË SHTËPINË E ZOTIT RRINË NË RADHË E NË DISTANCË!

Etiketa: Edi Rama